Принявший участие в Параде Победы Эмир Кустурица рассказал, как долетел до Москвы
Стивен Сигал, Оливер Стоун и Эмир Кустурица посетили Парад Победы в Москве
В числе почётных гостей парада Победы на Красной площади, посвящённого 80-летию Великой Победы, 9 мая присутствовали известный кинорежиссёр Эмир Кустурица и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, передаёт корреспондент Life.ru. На трибунах также был замечен оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун, снявший «Лицо со шрамом».
Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили Парад Победы. Видео © Life.ru
Кустурица, кстати, заявил, что без проблем долетел до Москвы для участия в Параде Победы.
Напомним, парадный расчёт открылся речью президента РФ Владимира Путина, продлившейся десять минут. Сразу после выступления лидера страны началось традиционное шествие войск. Полную версию президентского выступления можно посмотреть на Life.ru. Финалом торжества стала масштабная демонстрация возможностей российской авиации. Позже глава России вместе с лидерами других стран возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Life.ru