Принявший участие в Параде Победы Эмир Кустурица рассказал, как долетел до Москвы

В числе почётных гостей парада Победы на Красной площади, посвящённого 80-летию Великой Победы, 9 мая присутствовали известный кинорежиссёр Эмир Кустурица и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, передаёт корреспондент Life.ru. На трибунах также был замечен оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун, снявший «Лицо со шрамом».