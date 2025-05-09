Путин и мировые лидеры возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и мировые лидеры, которые посетили Парад Победы на Красной площади, возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Среди прибывших в Москву иностранных лидеров — председатель КНР Си Цзиньпин, главы Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие. Всего около 30 лидеров.