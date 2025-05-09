Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 08:46

Путин и мировые лидеры возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин и мировые лидеры возлагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и мировые лидеры возлагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и мировые лидеры, которые посетили Парад Победы на Красной площади, возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Владимир Путин и мировые лидеры возлагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru

Среди прибывших в Москву иностранных лидеров — председатель КНР Си Цзиньпин, главы Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие. Всего около 30 лидеров.

Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью Владимира Путина, после которой началась пешая часть Парада. Life.ru публиковал полную запись выступления главы РФ. Когда президент покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».

Путин обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области
Путин обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области
Юрий Лысенко
  • Новости
  • День Победы
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar