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Регион
17 апреля, 07:57

«Признание силы»: Кустурица поделился эмоциями от приглашения на Парад Победы в Москве

Режиссёр Кустурица: Парад Победы в Москве — это признание новой силы

Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица в очередной раз напомнил миру о роли Советского Союза, который одержал победу над нацизмом и освободил Европу от немецких захватчиков. Он высоко оценил значение Парада Победы в Москве, поделившись эмоциями от приглашения на 9 Мая от президента России Владимира Путина.

Эмир Кустурица рассказал о приглашении на Парад Победы в Москве. Видео © Telegram / RT на русском

«Это не просто приглашение некоего сочувствующего, человека, который сопереживает тому, что было 80 лет назад, но и признание новой силы, нового вооружения, которое будет защищать справедливый мир», — подчеркнул Кустурица в интервью RT.

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Ранее Life.ru сообщал, что на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут более 20 зарубежных лидеров, в числе которых глава Китая Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие. Кроме того, герои СВО примут участие в параде на Красной площади.

Борис Эльфанд
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