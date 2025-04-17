Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица в очередной раз напомнил миру о роли Советского Союза, который одержал победу над нацизмом и освободил Европу от немецких захватчиков. Он высоко оценил значение Парада Победы в Москве, поделившись эмоциями от приглашения на 9 Мая от президента России Владимира Путина.

Эмир Кустурица рассказал о приглашении на Парад Победы в Москве. Видео © Telegram / RT на русском

«Это не просто приглашение некоего сочувствующего, человека, который сопереживает тому, что было 80 лет назад, но и признание новой силы, нового вооружения, которое будет защищать справедливый мир», — подчеркнул Кустурица в интервью RT.