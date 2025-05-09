Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в своём обращении к главе евродипломатии Кае Каллас указал, что она не обладает необходимыми полномочиями для оценки его поездки в российскую столицу в связи с празднованием 9 Мая. Данное заявление было сделано через официальные страницы в социальных сетях.

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал он.

Глава словацкого правительства напомнил о значительных жертвах Красной армии, потерявшей более 60 тысяч солдат при освобождении Словакии. В обращении к Кае Каллас он выразил несогласие с проводимой ею политикой создания нового «железного занавеса». Премьер-министр также поставил под сомнение возможность ведения эффективной дипломатии при отсутствии личных встреч и нормального диалога между политиками, имеющими различные точки зрения по ключевым вопросам.