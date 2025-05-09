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Регион
9 мая, 17:19

«У тебя нет полномочий»: Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву

Премьер Словакии Фицо: У Каллас нет полномочий критиковать визит в РФ 9 Мая

Обложка © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK , RONALD WITTEK

Обложка © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK , RONALD WITTEK

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в своём обращении к главе евродипломатии Кае Каллас указал, что она не обладает необходимыми полномочиями для оценки его поездки в российскую столицу в связи с празднованием 9 Мая. Данное заявление было сделано через официальные страницы в социальных сетях.

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал он.

Глава словацкого правительства напомнил о значительных жертвах Красной армии, потерявшей более 60 тысяч солдат при освобождении Словакии. В обращении к Кае Каллас он выразил несогласие с проводимой ею политикой создания нового «железного занавеса». Премьер-министр также поставил под сомнение возможность ведения эффективной дипломатии при отсутствии личных встреч и нормального диалога между политиками, имеющими различные точки зрения по ключевым вопросам.

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Напомним, поездка словацкого премьера в российскую столицу для участия в памятных мероприятиях столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Эстонские власти и ряд других стран предпринимали активные попытки сорвать визит главы правительства Словакии. Однако вопреки оказанному противодействию, Роберту Фицо удалось преодолеть все организационные барьеры и прибыть на юбилейные торжества.

Александра Мышляева
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