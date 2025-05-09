В ходе встречи с сербским президентом Александаром Вучичем в Кремле глава государства подчеркнул, что Россия высоко ценит самостоятельную и независимую позицию, которую занимает Белград в международных отношениях. Российский лидер особо отметил приверженность Сербии суверенному курсу в мировой политике.

Кстати, ранее Вучич, объяснил свой визит в Москву обещанием, данным ранее Владимиру Путину. Он подчеркнул, что посещение российской столицы для участия в праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне было для него делом чести. Политик выразил гордость за вклад сербского народа в разгром нацистской Германии и заявил о важности сохранения исторической памяти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, назвал приезд Вучича, а также Роберта Фицо, проявлением смелости, учитывая беспрецедентное внешнее давление, которому они подверглись. Таким образом, визит сербского лидера стал символом верности данному слову и уважения к исторической памяти, несмотря на политические препятствия.