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Регион
9 мая, 18:09

Путин: Россия ценит независимый курс Сербии в международных делах

Владимир Путин и Александр Вучич. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Александр Вучич. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил стойкость Сербии в следовании собственным интересам на мировой арене.

В ходе встречи с сербским президентом Александаром Вучичем в Кремле глава государства подчеркнул, что Россия высоко ценит самостоятельную и независимую позицию, которую занимает Белград в международных отношениях. Российский лидер особо отметил приверженность Сербии суверенному курсу в мировой политике.

Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам
Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам

Кстати, ранее Вучич, объяснил свой визит в Москву обещанием, данным ранее Владимиру Путину. Он подчеркнул, что посещение российской столицы для участия в праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне было для него делом чести. Политик выразил гордость за вклад сербского народа в разгром нацистской Германии и заявил о важности сохранения исторической памяти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, назвал приезд Вучича, а также Роберта Фицо, проявлением смелости, учитывая беспрецедентное внешнее давление, которому они подверглись. Таким образом, визит сербского лидера стал символом верности данному слову и уважения к исторической памяти, несмотря на политические препятствия.

Николь Вербер
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