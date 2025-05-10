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Регион
10 мая, 18:44

Путин: Россия продолжит поддерживать Буркина-Фасо в борьбе с радикалами

Владимир Путин и Ибрагим Траоре. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Ибрагим Траоре. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в противостоянии радикальным группировкам. Эти группировки всё ещё действуют в некоторых регионах африканского государства.

«Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо», — отметил Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

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Как сообщал Life.ru, президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ибрагим Траоре обратился к Путину на русском языке, назвав его «товарищем президентом». Это произошло во время приёма делегации Буркина-Фасо в Кремле.

Лия Мурадьян
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