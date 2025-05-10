Путин: Россия продолжит поддерживать Буркина-Фасо в борьбе с радикалами

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в противостоянии радикальным группировкам. Эти группировки всё ещё действуют в некоторых регионах африканского государства.

«Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо», — отметил Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.