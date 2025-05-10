«Содрогается весь мир»: Президент Буркина-Фасо назвал «Орешник» оружием будущего
Президент Буркина-Фасо Траоре: Весь мир трепещет от российского «Орешника»
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре не скрывал восхищения российским комплексом «Орешник». По его словам, от него сейчас трепещет весь мир.
Выступая перед студентами РХТУ в Москве, куда он прибыл для участия в торжествах по случаю Дня Победы, лидер африканского государства отметил эту разработку, добавив, что от неё дрожат все вокруг.
«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это «Орешник», от которого содрогается весь мир», — сказал он.
Ранее американский подполковник, посмотрев Парад Победы в Москве, заявил, что надежда Киева на успех в противостоянии с Россией — это непозволительная роскошь. Он отметил, что у Украины, в свою очередь, нет никаких доказательств силы.