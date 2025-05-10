Зеленскому приготовиться! Военный эксперт назвал три цели для «Орешника» в Киеве

Россия может применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ответ на провокации ВСУ, уверен военный эксперт Александр Матюшин. Он определил потенциальные цели в Киеве, по которым можно нанести удар.

В первую очередь собеседник «Царьграда» предложил ударить по Банковой, где расположен офис главы киевского режима Владимира Зеленского. Также целями «Орешника», по его словам, могли бы стать здания Верховной рады Украины и кабинета министров.

«Как сказало наше руководство, в том числе и президент РФ Владимир Путин и руководство МИД, трёхдневного перемирия придерживаться мы в любом случае будем, даже в одностороннем порядке, но при этом будем давать симметричный ответ», — отметил эксперт.