Подполковник из США посмотрел Парад Победы и сделал страшный вывод для Украины
Подполковник Дэвис: Парад в Москве доказывает, что РФ нанесёт поражение Украине
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Парад Победы, проведённый вчера в Москве, показывает, насколько сильна Россия. В борьбе с такой державой Украина не может позволить себе даже надежду на успех. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы», – указал эксперт.
Дэвис уверен, что Украине неотвратимо будет нанесено поражение, оправиться от которого она уже не сможет. При этом руководство киевского режима пытается преподнести эту ситуацию по-другому, но результатов никаких это не даёт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он уже не может спать по ночам из-за переговоров с Россией и Украиной о мире. По его словам, российский лидер Владимир Путин изменился с тех пор, как он в последний раз был на посту, и теперь он «хочет заполучить всё». Сейчас Штаты рассчитывают, что стороны согласятся на 30-дневное перемирие.