Подполковник из США посмотрел Парад Победы и сделал страшный вывод для Украины

Парад Победы, проведённый вчера в Москве, показывает, насколько сильна Россия. В борьбе с такой державой Украина не может позволить себе даже надежду на успех. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы», – указал эксперт.