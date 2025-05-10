«Путин хочет всё»: Трамп пожаловался, что переговоры с Россией и Украиной лишили его сна

Президент США признался, что переговоры о мире между Россией и Украиной превратились в кошмар, лишивший его сна. Об этом он рассказал, выступая перед спонсорами во Флориде.

По информации The Wall Street Journal, американский лидер пожаловался на упрямство президента России Владимира Путина, который, по его словам, «хочет всё». Хозяин Белого дома шокирован несговорчивостью обеих сторон конфликта и даже допустил, что глава РФ изменился с тех пор, как он в последний раз был на посту.

Если до этого Трамп заявлял, что убедить Киев будет сложнее, чем Москву, теперь высокопоставленные чиновники администрации президента США утверждают, что именно Россия блокирует 30-дневное прекращение огня, требуя от Украины всё больше уступок. Несмотря на пессимистичные настроения, команда Трампа надеется, что ему удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров.

«То, что произойдёт после этого, будет уже их делом, что позволит Соединённым Штатам сосредоточиться на других приоритетах», – пишет WSJ со ссылкой на чиновников Белого дома.