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10 мая, 18:10

Президент Буркина-Фасо Траоре обратился к Путину по-русски во время встречи

Владимир Путин и Ибрагим Траоре. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Ибрагим Траоре. Обложка © Life.ru

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре обратился к главе РФ Владимиру Путину по-русски, назвав его «товарищем президентом». Это произошло во время приёма делегации африканской страны в Кремле.

«Здравия желаю, товарищ президент», — произнёс Траоре.

Африканский лидер выразил надежду на то, что не допустил ошибки в сказанном. Помимо этого, он поблагодарил российского коллегу за приглашение на празднование Дня Победы.

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Ранее Владимир Путин принял президента Палестины Махмуда Аббаса. В ходе беседы российский лидер выразил уверенность, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта пролегает через принцип «два государства для двух народов».

Юрий Лысенко
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