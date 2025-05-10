Президент Буркина-Фасо Траоре обратился к Путину по-русски во время встречи

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре обратился к главе РФ Владимиру Путину по-русски, назвав его «товарищем президентом». Это произошло во время приёма делегации африканской страны в Кремле.

«Здравия желаю, товарищ президент», — произнёс Траоре.

Африканский лидер выразил надежду на то, что не допустил ошибки в сказанном. Помимо этого, он поблагодарил российского коллегу за приглашение на празднование Дня Победы.