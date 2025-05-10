Путин: Принцип «двух государств для двух народов» — основа мира в секторе Газа
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной можно только по принципу создания двух государств для двух народов. Об этом политик заявил во время встречи в Кремле с палестинским президентом Махмудом Аббасом.
«Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Life.ru писал, что президент США может сделать заявление о признании Соединёнными Штатами Палестинского государства. Глава Белого дома может заявить об этом во время предстоящего саммита в Саудовской Аравии. Дипломатический источник, на который ссылаются журналисты, утверждает, что речь идёт о создании Палестинского государства, но с важным условием: «никакого присутствия ХАМАС».