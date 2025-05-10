Путин: Принцип «двух государств для двух народов» — основа мира в секторе Газа

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной можно только по принципу создания двух государств для двух народов. Об этом политик заявил во время встречи в Кремле с палестинским президентом Махмудом Аббасом.

Встреча в Кремле Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», — подчеркнул российский лидер.