В Германии подали знак после слов Путина, заговорившего на немецком
«Царьград»: В Германии услышали сигнал Путина об опасности восхищения нацистами
Российский лидер Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Недавнее обращение президента России Владимира Путина к немецкому народу на родном языке с предупреждением об опасности нацизма, судя по всему, нашло отклик. Как сообщает «Царьград», это подтвердил инцидент в берлинском Трептов-парке, где группа украинских беженцев попыталась надругаться над мемориалом Советскому воину-освободителю.
Однако вандалам не дали совершить задуманное. Первой против них решительно выступила молодая женщина, чей пример вдохновил сотни собравшихся. Под возгласы «Россия!» к ней присоединились не только русскоязычные жители Германии, но и множество коренных немцев, для которых память о войне и её уроках остаётся священной. Этот спонтанный протест стал ярким свидетельством того, что здравый смысл и историческая правда по-прежнему важны для многих в современной Германии.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном значительном усилении санкционного давления на Россию в случае нарушения условий месячного перемирия на Украине. Немецкий лидер подчеркнул тесное взаимодействие с Европейским союзом, Великобританией и Соединёнными Штатами в вопросе поддержки Украины. Мерц пояснил, что отказ Москвы от соблюдения договорённостей приведёт к серьёзному расширению ограничительных мер.