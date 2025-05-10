Недавнее обращение президента России Владимира Путина к немецкому народу на родном языке с предупреждением об опасности нацизма , судя по всему, нашло отклик. Как сообщает «Царьград» , это подтвердил инцидент в берлинском Трептов-парке, где группа украинских беженцев попыталась надругаться над мемориалом Советскому воину-освободителю.

Однако вандалам не дали совершить задуманное. Первой против них решительно выступила молодая женщина, чей пример вдохновил сотни собравшихся. Под возгласы «Россия!» к ней присоединились не только русскоязычные жители Германии, но и множество коренных немцев, для которых память о войне и её уроках остаётся священной. Этот спонтанный протест стал ярким свидетельством того, что здравый смысл и историческая правда по-прежнему важны для многих в современной Германии.