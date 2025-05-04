Путин на немецком предостерёг граждан Германии от восхищения нацистами

Российский лидер ответил на вопрос о том, почему бывшего главу правительства Германии на официальных мероприятиях стараются посадить подальше, чтобы он не находился в одном кадре с нынешним немецким канцлером Олафом Шольцем, и напомнил, как в канадском парламенте рукоплескали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гунько).

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту [экс-спикеру канадского парламента], который симпатизирует нацистам. <...> В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», — подчеркнул глава РФ президент на немецком языке в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».