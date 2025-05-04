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Регион
4 мая, 11:09

Путин на немецком предостерёг граждан Германии от восхищения нацистами

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на немецком языке прокомментировал действия политиков Запада, которые пытаются унизить достоинство экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и при этом встречают овациями нацистов.

Российский лидер ответил на вопрос о том, почему бывшего главу правительства Германии на официальных мероприятиях стараются посадить подальше, чтобы он не находился в одном кадре с нынешним немецким канцлером Олафом Шольцем, и напомнил, как в канадском парламенте рукоплескали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гунько).

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту [экс-спикеру канадского парламента], который симпатизирует нацистам. <...> В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», — подчеркнул глава РФ президент на немецком языке в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

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Напомним, немыслимый скандал в канадском парламенте произошёл в сентябре 2023 года, когда туда пригласили украинского нациста из батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько для встречи с Владимиром Зеленским. Сначала его представили, как борца за независимость Украины от Советского союза в годы ВОВ, однако позже были заданы резонные вопросы и получены закономерные ответы: гость оказался пособником немецких нацистов. Сперва экс-премьер Канады Джастин Трюдо пытался сделать вид, что не замешан в постыдном происшествии, но вскоре выяснилось, что он сам пригласил Гунько. В начале 2024 года Москва запрашивала у Оттавы экстрадицию нациста, но получила отказ. Правоохранительные органы РФ заочно обвинили Гунько в геноциде, а Генпрокуратура России объявила его в международный розыск в августе 2024 года.

Юрий Лысенко
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