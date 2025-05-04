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Регион
4 мая, 10:37

Путин объяснил, почему в России много героев

Путин: В основе подвигов бойцов СВО лежат морально-нравственные ценности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Основой российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности, формирующие фундамент будущего России. Об этом заявил президент России Владимир в новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Журналист Павел Зарубин, вспоминая встречу российского лидера с жёнами и матерями героев СВО — молодых людей, выросших в 90-е годы, когда приоритетом были деньги и материальные ценности — спросил президента, откуда в России берутся такие герои.

«В основе нашего самосознания лежит всё-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — подчеркнул Путин.

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Ранее глава государства заявил, что сегодня Россия не может существовать без традиционных ценностей. В противном случае у страны есть риск утратить свою идентичность и потерять государственность.

Наталья Афонина
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