Основой российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности, формирующие фундамент будущего России. Об этом заявил президент России Владимир в новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Журналист Павел Зарубин, вспоминая встречу российского лидера с жёнами и матерями героев СВО — молодых людей, выросших в 90-е годы, когда приоритетом были деньги и материальные ценности — спросил президента, откуда в России берутся такие герои.

«В основе нашего самосознания лежит всё-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — подчеркнул Путин.