Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию в 2014 году
Путин: Россия образца 2014 года не была готова к противостоянию со всем Западом
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У России образца 2014 года не хватило бы мощностей, чтобы в одиночку противостоять всему коллективному Западу, поэтому начинать спецоперацию тогда было бы опрометчиво. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», — объяснил глава государства.
По словам Путина, Россия не собиралась начинать военные действия, а до последнего пыталась уладить миром набирающий обороты конфликт в Донбассе. РФ верила в Минские договорённости и не приступала к каким-то резким манёврам.
«Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», — сказал президент.
По его словам, начинать предпринимать какие-то конкретные действия было нельзя, пока сферы безопасности, строительства Вооружённых сил, экономики и финансов не были готовы к таким потрясениям. Всё это время Москва стремилась мирными средствами уладить проблему Донбасса, но «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».
Некоторые задаются вопросом, а почему Россия не применила своё устрашающее ядерное оружие, чтобы решить конфликт за считанные минуты. Ранее Владимир Путин заявил, что многие страны предпринимали шаги, чтобы спровоцировать РФ применить оружие массового поражения, но такой шаг был бы ошибочным. Он добавил, что у нашей страны и без него хватит сил справиться с недругами.