Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию в 2014 году

У России образца 2014 года не хватило бы мощностей, чтобы в одиночку противостоять всему коллективному Западу, поэтому начинать спецоперацию тогда было бы опрометчиво. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».

«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», — объяснил глава государства.

По словам Путина, Россия не собиралась начинать военные действия, а до последнего пыталась уладить миром набирающий обороты конфликт в Донбассе. РФ верила в Минские договорённости и не приступала к каким-то резким манёврам.

«Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», — сказал президент.

По его словам, начинать предпринимать какие-то конкретные действия было нельзя, пока сферы безопасности, строительства Вооружённых сил, экономики и финансов не были готовы к таким потрясениям. Всё это время Москва стремилась мирными средствами уладить проблему Донбасса, но «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».