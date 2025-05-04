Путин рассказал об отношениях РФ и США 25 лет назад: Президенты могли пить чай в Кремле

В начале XXI века отношения России и США были на том уровне, когда лидеры обеих стран могли спокойно и неформально пить чай в Кремле. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, приведя в пример визит тогдашнего президента США Билла Клинтона.

«Но здесь у меня и Клинтон был. Ну да, он приехал с визитом. Мы здесь встречались, мы чай пили тоже», — пояснил Путин, показывая журналистам камин и зал в Кремле.

Президент пояснил, что не каждый прибывающий с визитом в РФ политик имеет возможность побывать в кремлёвской квартире президента в неформальной обстановке, потому что в этом случае речь идёт о высоком уровне доверия.

Фрагмент документального фильма о Путине, который выходит сегодня, появился опубликован в телеграм-канале ВГТРК.