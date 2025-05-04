Путин: Россию хотели спровоцировать во время СВО, чтобы она совершила ошибки
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Россию сознательно провоцировали на ошибки, однако она смогла сохранить хладнокровие во время выполнения задач спецоперации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналисту телеканал «Россия 1» Павлу Зарубину, кадры интервью вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что у РФ и без ядерного оружия хватит сил одержать победу в СВО. По словам президента, недруги неоднократно пытались вынудить Россию допустить ошибку, однако у страны ни разу не возникло необходимости применить оружие массового поражения.