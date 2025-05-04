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Регион
4 мая, 10:07

Путин рассказал, без чего невозможно существование России

Путин сообщил, что Россия перестанет существовать без традиционных ценностей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия должна всегда придерживаться традиционных ценностей, в противном случае есть риск утратить свою идентичность и потерять государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ВГТРК.

«Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», — пояснил российский лидер.

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Ранее Путин одобрил переезд в РФ иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Глава государства уверен, что россияне тепло встретят единомышленников. Так президент ответил во время заседания президиума Госсовета, общаясь с девушкой, которая переехала из Латвии.

Татьяна Миссуми
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