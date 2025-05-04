Путин рассказал, без чего невозможно существование России

Россия должна всегда придерживаться традиционных ценностей, в противном случае есть риск утратить свою идентичность и потерять государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ВГТРК.

«Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», — пояснил российский лидер.