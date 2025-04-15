Нужны молодые и перспективные: Путин одобрил переезд в РФ иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Россия открыта для людей из других стран, которые разделяют её ценности, особенно для молодёжи с большим потенциалом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета, общаясь с девушкой, которая переехала из Латвии.

Глава государства спросил у неё, что было самым трудным в процессе адаптации. А затем добавил, что задал этот вопрос, чтобы обсудить с коллегами, как лучше организовать поддержку для тех, кто действительно выбирает Россию своим новым домом.

«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живём, и к ценностям, которые мы защищаем», — подчеркнул Путин.