Путин заговорил по-немецки на заседании президиума Госсовета
Путин на немецком ответил переехавшему под Владимир гражданину Германии
Президент России Владимир Путин провёл беседу на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в посёлок Доброград во Владимирской области. Мужчина обратился к главе нашего государства с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В свою очередь, Путин пообещал помочь в этом вопросе.
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим в РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
— Владимир Владимирович, могу ли я вас кое о чём попросить? Я знаю, вы меня понимаете.
— Да, я вас понимаю.
— Я хотел бы получить гражданство. Мне бы хотелось это сделать, но у меня есть проблемы с документами, и я подумал, что если я вас вежливо попрошу, то вы мне поможете. Кроме вас, никто здесь, вероятно, меня не понимает, но я хотел бы отказаться от своего немецкого гражданства и получить российское.
— Мы останемся на связи и решим этот вопрос. Это не проблема.
Напомним, сегодня Путин проводит видеоконференцию Президиума Государственного Совета. В рамках встречи будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, направленные на улучшение качества жизни граждан. Обсуждение затронет такие темы, как улучшение жилищных условий, модернизация муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, а также повышение стандартов жилищно-коммунальных услуг.
Life.ru