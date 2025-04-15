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15 апреля, 15:36

Путин заговорил по-немецки на заседании президиума Госсовета

Путин на немецком ответил переехавшему под Владимир гражданину Германии

Президент России Владимир Путин провёл беседу на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в посёлок Доброград во Владимирской области. Мужчина обратился к главе нашего государства с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В свою очередь, Путин пообещал помочь в этом вопросе.

Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим в РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

— Владимир Владимирович, могу ли я вас кое о чём попросить? Я знаю, вы меня понимаете.

— Да, я вас понимаю.

— Я хотел бы получить гражданство. Мне бы хотелось это сделать, но у меня есть проблемы с документами, и я подумал, что если я вас вежливо попрошу, то вы мне поможете. Кроме вас, никто здесь, вероятно, меня не понимает, но я хотел бы отказаться от своего немецкого гражданства и получить российское.

— Мы останемся на связи и решим этот вопрос. Это не проблема.

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Напомним, сегодня Путин проводит видеоконференцию Президиума Государственного Совета. В рамках встречи будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, направленные на улучшение качества жизни граждан. Обсуждение затронет такие темы, как улучшение жилищных условий, модернизация муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, а также повышение стандартов жилищно-коммунальных услуг.

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Life.ru

Александра Мышляева
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