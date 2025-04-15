Путин проводит заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры

«В нашей повестке — вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идёт о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», — сказал Путин.

А ранее Life.ru сообщал, что Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе беседы они обсудили меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, а также волонтёрское движение и помощь педагогам, включая субсидирование ипотечных кредитов для учителей. Кроме того, на встрече была поднята тема строительства нового транспортного въезда в город Королёв.