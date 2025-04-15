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Регион
15 апреля, 15:15

Путин проводит заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры

Президент России Владимир Путин проводит заседание Президиума Государственного Совета в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. На встрече обсудят развитие инфраструктуры для улучшения жизни граждан, включая совершенствование жилищных условий, модернизацию муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие дорожной сети и работу общественного транспорта.

Путин проводит заседание Президиума Государственного Совета. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В нашей повестке — вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идёт о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», — сказал Путин.

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А ранее Life.ru сообщал, что Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе беседы они обсудили меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, а также волонтёрское движение и помощь педагогам, включая субсидирование ипотечных кредитов для учителей. Кроме того, на встрече была поднята тема строительства нового транспортного въезда в город Королёв.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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