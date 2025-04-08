Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Глава Подмосковья, в частности, доложил президенту о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры, а также о четырёхлетней программе модернизации электроснабжения», — говорится в сообщении.

Также Путин обсудил с губернатором меры поддержки участников СВО и их семей, волонтёрское движение и помощь учителям школ, включая субсидирование школьной ипотеки.

Отдельно в ходе встречи была затронута тема строительства дополнительного транспортного въезда в Королёв. В ходе прямой линии президенту жаловались на постоянные пробки на въезде в город. Воробьёв уточнил, что окончание работ запланировано на первый квартал следующего года.