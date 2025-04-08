Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 12:14

Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым

Путин встретился с Воробьёвым. Обложка © Kremlin.ru

Путин встретился с Воробьёвым. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Глава Подмосковья, в частности, доложил президенту о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры, а также о четырёхлетней программе модернизации электроснабжения», — говорится в сообщении.

Также Путин обсудил с губернатором меры поддержки участников СВО и их семей, волонтёрское движение и помощь учителям школ, включая субсидирование школьной ипотеки.

Отдельно в ходе встречи была затронута тема строительства дополнительного транспортного въезда в Королёв. В ходе прямой линии президенту жаловались на постоянные пробки на въезде в город. Воробьёв уточнил, что окончание работ запланировано на первый квартал следующего года.

В Кремле назвали один из важнейших регионов страны
В Кремле назвали один из важнейших регионов страны

Ранее Life.ru писал, что Воробьёва выбрали главой Общественного совета «Героев Подмосковья». Этот проект направлен на помощь бойцам СВО в возвращении к гражданской жизни, освоении новых навыков и построении карьеры в государственной или муниципальной службе.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Андрей Воробьев
  • Политика России
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar