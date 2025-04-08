Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым
Путин встретился с Воробьёвым. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин встретился с губернатором Подмосковья Воробьёвым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Глава Подмосковья, в частности, доложил президенту о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры, а также о четырёхлетней программе модернизации электроснабжения», — говорится в сообщении.
Также Путин обсудил с губернатором меры поддержки участников СВО и их семей, волонтёрское движение и помощь учителям школ, включая субсидирование школьной ипотеки.
Отдельно в ходе встречи была затронута тема строительства дополнительного транспортного въезда в Королёв. В ходе прямой линии президенту жаловались на постоянные пробки на въезде в город. Воробьёв уточнил, что окончание работ запланировано на первый квартал следующего года.
Ранее Life.ru писал, что Воробьёва выбрали главой Общественного совета «Героев Подмосковья». Этот проект направлен на помощь бойцам СВО в возвращении к гражданской жизни, освоении новых навыков и построении карьеры в государственной или муниципальной службе.