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Регион
2 апреля, 10:47

Андрея Воробьёва выбрали главой Общественного совета проекта «Герои Подмосковья»

Андрей Воробёв. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Андрей Воробёв. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв возглавил Общественный совет кадровой программы «Герои Подмосковья». Этот проект направлен на помощь бойцам СВО в возвращении к гражданской жизни, освоении новых навыков и построении карьеры в государственной или муниципальной службе.

На первом заседании совета обсуждали структуру и содержание программы. Вице-губернатор Мария Нагорная отметила, что курс поможет участникам социализироваться и стать востребованными специалистами. Важно, что в программу могут вступить не только демобилизованные бойцы, но и те, кто всё ещё служит — их будут включать в резерв.

Программа разработана совместно с Высшей школой госуправления РАНХиГС, и каждому участнику будет назначен персональный наставник. Отбор кандидатов будет проводиться до 30 апреля на основе тестирования и собеседований, а обучение начнётся в сентябре и продлится год. Лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или попадут в кадровый резерв.

«Региональная программа «Герои Подмосковья» — это хорошее подспорье для всех участников СВО, кто имеет личные заслуги, продемонстрировал примеры мужества. И, вот свои ценные качества они могут применить и в гражданской жизни», — сказал заместитель председателя общественного совета программы Андрей Фролов 360.ru.

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Ранее Life.ru сообщал, что 17 марта запустился проект «СВОй бизнес», в рамках которого успешные предприниматели будут делиться своим опытом в создании и развитии бизнеса с ветеранами. Основная задача проекта — создать профессиональную платформу, на которой бизнесмены, регионы и общественные организации смогут постоянно взаимодействовать по вопросам развития предпринимательства, выявлять существующие проблемы, предлагать решения, реализовывать идеи и содействовать принятию прогрессивных законов.

Александра Мышляева
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