На программе «Время героев» 83 ветерана СВО за год прошли обучение для госслужбы

Первая группа участников программы «Время героев», в которую вошли ветераны СВО, завершила обучение. Более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.

На сайте программы сообщается, что на первый поток было зарегистрировано 83 участника. Их отбирали по боевым заслугам, опыту управления и потенциалу. Все прошедшие отбор приступили к обучению 27 мая 2024 года. Среди участников — 21 обладатель награды Золотой звезды Героя России, а всего они имеют 281 государственную награду.

Участники программы в течение года успешно осваивали такие модули, как государственная политика и управление, экономика и инвестиции. Затем они проходили практическую часть, участвуя в стажировках в Сахалинской и Нижегородской областях и на Северном полюсе.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа призвана оказывать поддержку тем, кто доказал верность Отечеству и продемонстрировал желание занять ведущие позиции в обществе.