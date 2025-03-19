В России запустят новую программу для ветеранов СВО

Участникам специальной военной операции и членам их семей помогут открыть собственное дело. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина. Она рассказала, что 17 марта стартовал проект «СВОй бизнес», в рамках которого успешные предприниматели поделятся с ветеранами опытом создания и развития бизнеса.

В беседе с URA.ru Когогина отметила, что предприниматели — это огромная 30-миллионная армия смелых и креативных людей, которые создают 20% национального богатства и формируют значительную часть бюджетов разных уровней. По её словам, главная цель проекта — создать профессиональную площадку, где бизнесмены, регионы и общественно-деловые объединения смогут вести постоянный диалог о развитии предпринимательства, выявлять проблемы, предлагать решения, воплощать идеи и помогать принимать прогрессивные законы.

Она также подчеркнула, что в 2025 году запланировано проведение более тысячи мероприятий различных форматов, включая мастер-классы, которые являются одним из самых эффективных способов обучения. Особое внимание будет уделено ветеранам СВО и их семьям, которые хотят начать своё дело.