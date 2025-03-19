Статус ветерана и льготы: В Госдуме объяснили суть нового закона о защитниках Курской области

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на внесение изменений в закон «О ветеранах». Об этом в беседе с Life.ru заявил член Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, депутат Алексей Говырин.

Документ предполагает присвоение статуса ветерана боевых действий военнослужащим, участвовавшим в отражении атак на территорию Курской области. Под его действие подпадают как военные, непосредственно принимавшие участие в боевых столкновениях, так и сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, выполнявшие соответствующие задачи в приграничных районах. Алексей Говырин Член Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, депутат

Парламентарий добавил, что этот статус предоставляет определённые льготы и меры поддержки, включая ежемесячные выплаты, налоговые послабления, право на получение медицинской помощи в ведомственных медицинских учреждениях, первоочередное обеспечение жильём, льготы на оплату коммунальных услуг. Включение защитников Курской области в список лиц, которые имеют право на указанный статус, обусловлено необходимостью унификации правового регулирования, обеспечивающего равные социальные гарантии для всех категорий военных.

«Принятие законопроекта направлено на устранение разночтений в правовом статусе военнослужащих, участвующих в отражении агрессии на приграничных территориях. Ранее лица, выполнявшие задачи по защите Курской области, не подпадали под статус ветеранов боевых действий, в отличие от участников боевых действий в зонах проведения СВО», — пояснил депутат.

По словам Говырина, это создавало правовой вакуум, который влечёт за собой различие в мерах соцзащиты для выполняющих схожие задачи военных. Парламентарий объяснил, что принятые поправки позволят устранить подобные несоответствия. По его словам, вопрос о соцподдержке участников СВО неизменно остаётся в центре внимания законодательных инициатив.