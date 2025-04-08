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Регион
8 апреля, 11:40

В Кремле назвали один из важнейших регионов страны

В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов страны

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

В Кремле подчеркнули значимость российских регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил Московскую область, назвав её одной из важнейших.

«(Московская область. — Прим. Life.ru) — один из важнейших регионов нашей страны», — заявил Песков.

Он также уточнил, что президент России Владимир Путин проводит регулярные встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. В ходе обсуждений обговариваются основные проблемы и возможности улучшения жизни в регионе.

Назван топ самых «депрессивных» регионов России
Назван топ самых «депрессивных» регионов России

А ранее Life.ru публиковал рейтинг регионов, составленный по уровню качества жизни для пожилых россиян. Лидирующие позиции заняли Москва и Санкт-Петербург. В этих городах отмечается наибольшая продолжительность жизни.

Мария Любицкая
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