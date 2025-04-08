В Кремле назвали один из важнейших регионов страны

В Кремле подчеркнули значимость российских регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил Московскую область, назвав её одной из важнейших.

«(Московская область. — Прим. Life.ru) — один из важнейших регионов нашей страны», — заявил Песков.

Он также уточнил, что президент России Владимир Путин проводит регулярные встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. В ходе обсуждений обговариваются основные проблемы и возможности улучшения жизни в регионе.