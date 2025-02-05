Назван топ самых «депрессивных» регионов России
Чаще всего в 2024-м антидепрессанты покупали жители Москвы, Карелии и Петербурга
В список самых «депрессивных» регионов России, где скупили больше всего антидепрессантов в 2024 году, попали Москва, Петербург, Карелия, Московская и Орловская области. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на пятки им наступают регионы, где за прошлый год зафиксировали наибольший рост спроса на антидепрессанты.
Карта самых «депрессивных» регионов России. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКA
В телеграм-канале уточнили, что взрывной скачок произошёл в Ненецком автономном округе. По данным аналитиков «Честного знака», потребление психотропных препаратов в регионе увеличилось в 2,1 раза. Покупать лекарства для лечения депрессии и тревожных расстройств стали чаще в Курганской и Сахалинской областях — показатели выросли на 50% и 39% соответственно.
По словам психотерапевтов, москвичи и петербуржцы больше всех подвержены депрессивному состоянию из-за офисной работы. Они мало бывают на свежем воздухе и испытывают сильный стресс из-за карьеры. В Карелии же умеренно-холодный климат и близость к Северному полярному кругу нагоняют тоску на местных жителей. Однако остаётся загадкой, из-за чего так сильно переживают жители Орловской области.
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Life.ru / Kandinsky 3.1