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Регион
5 февраля, 12:26

Назван топ самых «депрессивных» регионов России

Чаще всего в 2024-м антидепрессанты покупали жители Москвы, Карелии и Петербурга

В список самых «депрессивных» регионов России, где скупили больше всего антидепрессантов в 2024 году, попали Москва, Петербург, Карелия, Московская и Орловская области. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на пятки им наступают регионы, где за прошлый год зафиксировали наибольший рост спроса на антидепрессанты.

Карта самых «депрессивных» регионов России. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКA

Карта самых «депрессивных» регионов России. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКA

В телеграм-канале уточнили, что взрывной скачок произошёл в Ненецком автономном округе. По данным аналитиков «Честного знака», потребление психотропных препаратов в регионе увеличилось в 2,1 раза. Покупать лекарства для лечения депрессии и тревожных расстройств стали чаще в Курганской и Сахалинской областях — показатели выросли на 50% и 39% соответственно.

По словам психотерапевтов, москвичи и петербуржцы больше всех подвержены депрессивному состоянию из-за офисной работы. Они мало бывают на свежем воздухе и испытывают сильный стресс из-за карьеры. В Карелии же умеренно-холодный климат и близость к Северному полярному кругу нагоняют тоску на местных жителей. Однако остаётся загадкой, из-за чего так сильно переживают жители Орловской области.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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