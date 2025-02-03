Тренер дал совет, при какой усталости нужно вместо прогулки выбрать «диванность»
Фитнес-тренер Аверьянов: Тренировки помогут преодолеть эмоциональную усталость
Полежать на диване может быть полезным при сильном стрессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Усталость — это состояние, которое может проявляться по-разному: эмоционально, физически или гормонально. Оно возникает по разным причинам, в том числе из-за неправильного питания и нарушения сна, и требует правильного подхода к восстановлению. Об этом в беседе с Life.ru рассказал фитнес-тренер Юрий Аверьянов.
При лёгкой апатии или нежелании вставать с кровати Аверьянов советует взять отгул или отпуск. Вернуться в ритм в этом случае помогут прогулки в приятных местах. Однако если усталость сопровождается длительными нарушениями сна, апатией или симптомами депрессии, важно обратиться к врачу. В таких случаях может потребоваться комплексное лечение, включая консультации специалистов и медикаментозную терапию.
Лёгкие тренировки в фитнес-зале способствуют преодолению эмоциональной и физической усталости. Для борьбы с пищевой — важно уделять внимание качеству сна и правильному питанию. Общение с близкими или консультации у психолога могут помочь восстановить эмоциональный баланс при различных видах усталости, в том числе при профессиональном выгорании.
Отдельное внимание эксперт уделил такому явлению, как «диванность» — состоянию, когда человек предпочитает оставаться дома и не проявлять физической активности. По его словам, в периоды сильного стресса или усталости это может быть полезным, но важно комбинировать такой отдых с прогулками или лёгкими упражнениями, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Интересно, что уровень «диванности» зависит от сезона: зимой люди чаще остаются дома, а весной и летом активность возрастает. Тренер советует устанавливать чёткие рамки: например, после часа на диване выделить 30 минут на физическую активность. Главное — не перегружать себя, так как чрезмерная активность может привести к дополнительной усталости.
«Не забывайте об интеллектуальном и эмоциональном отдыхе, а также о правильном подходе к физической активности. При необходимости консультируйтесь с врачом, чтобы поддерживать физическую форму и эмоциональное равновесие», — заключил специалист.
Ранее невролог предупредила о недуге, который часто путают с депрессией. Состояние постоянного упадка сил, когда человек с утра просыпается уставшим и не чувствует прилива энергии после отпуска, называется хронической усталостью. Пациенты, страдающие от этого недуга, зачастую жалуются на отсутствие сил в мышцах, из-за чего у них пропадает желание что-либо делать.