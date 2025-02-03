Тренер дал совет, при какой усталости нужно вместо прогулки выбрать «диванность»

Усталость — это состояние, которое может проявляться по-разному: эмоционально, физически или гормонально. Оно возникает по разным причинам, в том числе из-за неправильного питания и нарушения сна, и требует правильного подхода к восстановлению. Об этом в беседе с Life.ru рассказал фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

При лёгкой апатии или нежелании вставать с кровати Аверьянов советует взять отгул или отпуск. Вернуться в ритм в этом случае помогут прогулки в приятных местах. Однако если усталость сопровождается длительными нарушениями сна, апатией или симптомами депрессии, важно обратиться к врачу. В таких случаях может потребоваться комплексное лечение, включая консультации специалистов и медикаментозную терапию.

Лёгкие тренировки в фитнес-зале способствуют преодолению эмоциональной и физической усталости. Для борьбы с пищевой — важно уделять внимание качеству сна и правильному питанию. Общение с близкими или консультации у психолога могут помочь восстановить эмоциональный баланс при различных видах усталости, в том числе при профессиональном выгорании. Юрий Аверьянов Фитнес-тренер DDX Fitness

Отдельное внимание эксперт уделил такому явлению, как «диванность» — состоянию, когда человек предпочитает оставаться дома и не проявлять физической активности. По его словам, в периоды сильного стресса или усталости это может быть полезным, но важно комбинировать такой отдых с прогулками или лёгкими упражнениями, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Интересно, что уровень «диванности» зависит от сезона: зимой люди чаще остаются дома, а весной и летом активность возрастает. Тренер советует устанавливать чёткие рамки: например, после часа на диване выделить 30 минут на физическую активность. Главное — не перегружать себя, так как чрезмерная активность может привести к дополнительной усталости.

«Не забывайте об интеллектуальном и эмоциональном отдыхе, а также о правильном подходе к физической активности. При необходимости консультируйтесь с врачом, чтобы поддерживать физическую форму и эмоциональное равновесие», — заключил специалист.