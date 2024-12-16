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Регион
16 декабря, 13:16

Усталость британки списывали на работу, но потом у неё выявили три вида рака

GL: Британке диагностировали рак груди, кишечника и кожи

Британка Дония Юсеф перенесла три вида рака: груди, кишечника и кожи. Долгое время её беспокоила сильная усталость, которую она списывала на работу и воспитание двух дочерей. Анализы женщины при этом тоже были в норме, передаёт Gloucestershire Live (GL). Беспокойство женщины по поводу здоровья стало сильнее в 2017 году, когда она почувствовала у себя подмышкой шишку размером с мяч для гольфа.

«Я подумала, что упала. У меня подмышкой была шишка размером с мяч для гольфа, которую я никогда раньше не чувствовала», — сказала британка.

В больнице врачи забеспокоились и повторно взяли анализы. Медики диагностировали у Юсеф рак груди, распространившийся на лимфатические узлы. Химиотерапия вызвала у женщины серьёзные осложнения в виде сепсиса и сердечной недостаточности. Из-за риска развития онкологии ей удалили яичники и молочные железы. В 2022 году у британки обнаружили рак толстой кишки на ранней стадии, а в 2023 году — рак кожи. Ей пришлось заново пройти курс лечения.

Для избежания развития онкологии врачи рекомендуют употреблять кофе. Этот напиток официально входит в химиопрофилактику рака. Однако есть нюанс — необходимо пить натуральный кофе, пакетики «три в одном» для улучшения здоровья не подойдут.

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Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Полина Никифорова
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