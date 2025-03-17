Составлен рейтинг регионов по уровню качества жизни для пожилых россиян

В рамках исследовательского проекта «Если быть точным» был составлен рейтинг регионов страны, отражающий уровень качества жизни людей старшего возраста (старше 55 лет). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным специалистов, которые изучили сведения Росстата и информацию Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год, наиболее благоприятными регионами для проживания людей преклонного возраста являются Москва и Петербург. В этих городах, как передают исследователи, наиболее высокая ожидаемая продолжительность жизни.

Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, столичный регион располагает к ведению активного образа жизни и долголетию. Именно поэтому Москва стала лидером в топе городов.

Последние места в рейтинге заняли Ингушетия, Чечня и Забайкальский край.