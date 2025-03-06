Рейтинг женского счастья: Россиянки оценили свою жизнь по пятибалльной шкале

Считают себя искренне счастливыми 52,4% россиянок, а усреднённый показатель по стране составляет 3,41 балла из 5 по шкале «женского счастья». Об этом свидетельствуют данные исследования Pro-Vision Communications, которые публикует «Газета.ru».

По большому счёту россиянки оказались довольны своей жизнью, отношениями с близкими и карьерой, однако они бы хотели крепче стоять на ногах в плане финансовой стабильности и здоровья, а также получать больше прекрасных эмоций и впечатлений.

Вместе с тем каждая пятая участница опроса призналась, что чувствует себя несчастной. Так, средний балл «женского счастья» по России достиг оценки в 3,41 из 5 — «троечка с плюсом», как сказала одна из опрошенных. 62,8% респондентов заявили, что счастье в жизни им приносят семья и дети, на второй строчке — здоровье и красота (56,7%), на третьей — жизнь в достатке.

А вот присутствие в жизни мужчины уже не является для женщин критерием жизненного счастья. Около половины опрошенных (48,8%) считают, что неплохо бы иметь суженого, но это вовсе не обязательно. 36,6% заявили, что счастье — это про гармонию с самой собой, а про наличие партнёра. Лишь 14,6% сообщили, что счастливыми их делает любовь, которой незримо пропитаны их отношения со второй половинкой.