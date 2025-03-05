Захарова перед 8 Марта посоветовала черпать силы в любви и не стесняться

В преддверии 8 марта Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, обратилась с посылом ко всем женщинам. Она порекомендовала черпать силы в любви и не стесняться этого чувства.

«Черпайте силы в любви. Любите жизнь, любите людей вокруг себя, ваших близких, ваших коллег, ваших друзей. Искореняйте поводы для нелюбви», — отметила она на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе».

Захарова добавила, что открытое проявление любви значительно облегчает жизнь и заряжает энергией. Она указала, что искренние чувства, открытие сердца и готовность пожертвовать ради других могут стать источником невероятных эмоциональных ресурсов. Захарова подчеркнула важность жить любовью, помогать другим без ожидания выгоды.

Также дипломат уверена, что поводов для любви намного больше, чем причин для её отсутствия. Она вдохновлялась простыми вещами — солнцем, небом, весенним ветром и улыбками проходящих людей. Захарова добавила, что положительные эмоции и осознание красоты жизни привлекают огромное количество энергии.