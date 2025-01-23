Москва, Петербург и Татарстан возглавили четвёртый рейтинг качества жизни АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило четвёртый рейтинг качества жизни, лидерами которого стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Об этом сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета организации.

«Лидерами стали <…> Москва, Санкт-Петербург и <…> Татарстан», — подчеркнула она.

Известно, что в десятку регионов вошли Тюменская область, ХМАО, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Башкирия. Впервые в этом году в числе 20 лучших оказались Адыгея, Калужская и Мурманская области.

Положительную динамику показали такие субъекты, как Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Республика Северная Осетия — Алания, Ярославская область, Томская и Кировская области — они стали лидерами по динамике роста.