Подмосковный город неожиданно вошёл в список самых кибератакуемых в 2024 году
Иркутск и Можайск пополнили список самых кибератакуемых городов в 2024 году
Небольшой российский город попал под прицел кибермошенников. По данным за четвёртый квартал 2024 года, в топе-10 оказался подмосковный Можайск, население которого едва превышает 30 тысяч человек. Также в десятку впервые вошёл Иркутск, пишет «Газета.ru».
Лидирующую позицию в перечне продолжает занимать столица Казахстана Астана, где зафиксировано 43% кибератак. По сравнению с предыдущим кварталом, почти вдвое увеличилось количество угроз в Москве — 19%. В тройке лидеров также оказался Минск (9%). Затем следуют Алматы (6%), Нижний Новгород и Екатеринбург (по 5%), Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону (по 4%). Иркутск и Можайск замыкают десятку с показателями 3% и 1% соответственно.
«Киберугрозы продолжают развиваться, и мы наблюдаем, как новые города становятся мишенями для атак. Хотя количество троянов немного снизилось, их доля по-прежнему остаётся критически высокой», — отмечают эксперты.
Россиянам напомнили, что трояны часто маскируются под безобидные приложения и файлы. Крайне рискованно оставлять свои данные на посторонних ресурсах и пользоваться одинаковыми паролями сразу для нескольких аккаунтов.
Ранее Life.ru рассказывал о трёх признаках того, что в вашем смартфоне «поселился» троян. Например, о наличии вируса может говорить нагревание устройства в состоянии покоя или быстрый разряд батареи. Также троян может тормозить программы и открывать их с различными багами. Чтобы защитить личные данные, владельцам операционной системы Android важно пользоваться антивирусом.