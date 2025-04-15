В графике Путина на ближайшие дни нет созвонов с заговорившим о «‎дедлайне» Трампом

Президент РФ Владимир Путин не собирается в ближайшее время проводить телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который рассказал о «дедлайне по прекращению огня». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.