В графике Путина на ближайшие дни нет созвонов с заговорившим о «дедлайне» Трампом
Песков сообщил, что у Путина нет в планах разговора с Трампом в ближайшие дни
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент РФ Владимир Путин не собирается в ближайшее время проводить телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который рассказал о «дедлайне по прекращению огня». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в Кремле сообщили, что в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом вопрос о проведении встречи на высшем уровне между двумя странами не обсуждался.