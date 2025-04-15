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15 апреля, 10:26

В графике Путина на ближайшие дни нет созвонов с заговорившим о «‎дедлайне» Трампом

Песков сообщил, что у Путина нет в планах разговора с Трампом в ближайшие дни

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент РФ Владимир Путин не собирается в ближайшее время проводить телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который рассказал о «дедлайне по прекращению огня». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее в Кремле сообщили, что в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом вопрос о проведении встречи на высшем уровне между двумя странами не обсуждался.

Татьяна Миссуми
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