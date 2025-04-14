В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: Вопрос о встрече президентов РФ и США не поднимался Путиным и Уиткоффом
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В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента
Стивеном Уиткоффом вопрос о проведении встречи на высшем уровне между двумя странами не обсуждался. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча, конечно же, должна быть хорошо подготовлена», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербург прилетал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в тот же день провёл встречу с ним. Позже представитель американской стороны увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.