В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом вопрос о проведении встречи на высшем уровне между двумя странами не обсуждался. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча, конечно же, должна быть хорошо подготовлена», — сказал представитель Кремля журналистам.