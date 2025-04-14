Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 11:09

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Песков: Вопрос о встрече президентов РФ и США не поднимался Путиным и Уиткоффом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента

Стивеном Уиткоффом вопрос о проведении встречи на высшем уровне между двумя странами не обсуждался. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча, конечно же, должна быть хорошо подготовлена», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербург прилетал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в тот же день провёл встречу с ним. Позже представитель американской стороны увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.

В Кремле отметили важную тенденцию в отношениях РФ и США
В Кремле отметили важную тенденцию в отношениях РФ и США
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar