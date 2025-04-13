В Кремле отметили важную тенденцию в отношениях РФ и США

Встречи спецпредставителей России и США стали почти обыденным явлением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что идёт весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.