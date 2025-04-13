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Регион
13 апреля, 09:46

В Кремле отметили важную тенденцию в отношениях РФ и США

Песков: Обмен визитами спецпредставителей РФ и США происходит регулярно

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Встречи спецпредставителей России и США стали почти обыденным явлением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что идёт весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря российского лидера, взаимные визиты спецпредставителей обеспечивают надёжную коммуникацию между лидерами РФ и США для обмена мнениями. У президентов таким образом появляется возможность «судить о реальности положения дел», а также о «реальном подходе на переговорах».

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Напомним, ранее 11 апреля в Россию прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Дмитрий Песков подтвердил его прилёт в Санкт-Петербург. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в тот же день провёл встречу с Уиткоффом. Позже представитель американской стороны увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.

Ольга Сливченко
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