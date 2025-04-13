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13 апреля, 09:14

«Всё очень хорошо»: Песков оценил прогресс в отношениях РФ и США

Песков: Процесс налаживания отношений между РФ и США развивается очень хорошо

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности продвижения российско-американского диалога. Официальный представитель Кремля сообщил, что всё движется очень хорошо несмотря на противоречивую информацию об отношениях с американскими коллегами. Об этом Песков сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков заверил, что в отношениях РФ и США «всё хорошо». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«На самом деле движется всё очень хорошо», — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что страны восстанавливают отношения почти с нуля, из-за чего приходится действовать постепенно, аккуратно и идти навстречу друг другу маленькими шажками.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что не исключает ещё одного телефонного разговора между российским и американским лидерами после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом.

Ольга Сливченко
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