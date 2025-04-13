«Всё очень хорошо»: Песков оценил прогресс в отношениях РФ и США
Песков: Процесс налаживания отношений между РФ и США развивается очень хорошо
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности продвижения российско-американского диалога. Официальный представитель Кремля сообщил, что всё движется очень хорошо несмотря на противоречивую информацию об отношениях с американскими коллегами. Об этом Песков сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Песков заверил, что в отношениях РФ и США «всё хорошо». Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«На самом деле движется всё очень хорошо», — сказал представитель Кремля.
Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что страны восстанавливают отношения почти с нуля, из-за чего приходится действовать постепенно, аккуратно и идти навстречу друг другу маленькими шажками.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что не исключает ещё одного телефонного разговора между российским и американским лидерами после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом.