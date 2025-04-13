В Кремле назвали условие для встречи Путина и Трампа
Песков: Встреча Путина и Трампа состоится, когда придёт время
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обязательно произойдёт, но она требует тщательной подготовки и подходящего момента.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / Зарубин
«Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — заявил Песков.
В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что оба лидера уже открыто заявляли о намерении провести переговоры. Комментируя недавний диалог Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, Песков указал, что подобные контакты прокладывают путь к будущему диалогу.
Напомним, ранее Россию посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Санкт-Петербурге с ним встретился президент России Владимир Путин. Беседа шла 4,5 часа, и завершилась около 23:00. После этого Уиткофф улетел в Оман.