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13 апреля, 09:01

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа состоится, когда придёт время

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обязательно произойдёт, но она требует тщательной подготовки и подходящего момента.

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / Зарубин

«Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — заявил Песков.

В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что оба лидера уже открыто заявляли о намерении провести переговоры. Комментируя недавний диалог Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, Песков указал, что подобные контакты прокладывают путь к будущему диалогу.

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Напомним, ранее Россию посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Санкт-Петербурге с ним встретился президент России Владимир Путин. Беседа шла 4,5 часа, и завершилась около 23:00. После этого Уиткофф улетел в Оман.

Оксана Попова
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