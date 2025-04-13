В Кремле назвали условие для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обязательно произойдёт, но она требует тщательной подготовки и подходящего момента.

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / Зарубин

«Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — заявил Песков.

В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что оба лидера уже открыто заявляли о намерении провести переговоры. Комментируя недавний диалог Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, Песков указал, что подобные контакты прокладывают путь к будущему диалогу.