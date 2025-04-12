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12 апреля, 12:59

«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

Песков: Подарки Путина Трампу являются личными и не подлежат обсуждению

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле отказались комментировать передачу подарков президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу. Их, предположительно, передал спецпосланник лидера США, накануне посещавший Санкт-Петербург. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков пояснил, что это личный вопрос, который не принято обсуждать.

Песков ответил на вопрос о подарках, переданных Трампу. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Это, скажем так, личноеречь идёт о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков: После встречи с Уиткоффом у Путина возможен разговор с Трампом
Песков: После встречи с Уиткоффом у Путина возможен разговор с Трампом

Встреча между российским лидером и американским дипломатом началась вчера вечером в Петербурге. Переговоры, стартовавшие с обмена рукопожатиями и тёплого приветствия Путина («Welcome»), продлились более четырёх часов. В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты украинского урегулирования, включая вопросы прекращения огня.

Мария Любицкая
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