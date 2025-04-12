«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

В Кремле отказались комментировать передачу подарков президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу. Их, предположительно, передал спецпосланник лидера США, накануне посещавший Санкт-Петербург. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков пояснил, что это личный вопрос, который не принято обсуждать.

«Это, скажем так, личное — речь идёт о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.