«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу
Песков: Подарки Путина Трампу являются личными и не подлежат обсуждению
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
В Кремле отказались комментировать передачу подарков президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу. Их, предположительно, передал спецпосланник лидера США, накануне посещавший Санкт-Петербург. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков пояснил, что это личный вопрос, который не принято обсуждать.
Песков ответил на вопрос о подарках, переданных Трампу. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Это, скажем так, личное — речь идёт о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Встреча между российским лидером и американским дипломатом началась вчера вечером в Петербурге. Переговоры, стартовавшие с обмена рукопожатиями и тёплого приветствия Путина («Welcome»), продлились более четырёх часов. В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты украинского урегулирования, включая вопросы прекращения огня.