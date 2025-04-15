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15 апреля, 15:09

Путин рассказал, когда на каждого россиянина будет приходиться от 33 «‎квадратов»

Путин: К 2030 году на каждого россиянина будет приходиться от 33 кв. м. жилья

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин уверен, что его поручение обеспечить жильём на уровне 33 квадратных метра на человека в стране будет исполнено к 2030 году. Глава государства выразил убеждённость в этом на расширенном заседании президиума Госсовета.

«Строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи. Напомню, были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн кв. м жилья. Из них к 2030 году — 663 млн кв. м, что позволит достичь уровня обеспеченности жильём в среднем 33 кв. м на человека», — заметил президент.

Как уже писал Life.ru, в мае 20224 года президент подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нём глава государства, в частности, поручил утвердить новую систему оплаты труда бюджетников, чтобы обеспечить рост их доходов. Также Путин поручил обеспечить россиян жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году.

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Андрей Бражников
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