Путин рассказал, когда на каждого россиянина будет приходиться от 33 «‎квадратов»

Президент РФ Владимир Путин уверен, что его поручение обеспечить жильём на уровне 33 квадратных метра на человека в стране будет исполнено к 2030 году. Глава государства выразил убеждённость в этом на расширенном заседании президиума Госсовета.

«Строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи. Напомню, были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн кв. м жилья. Из них к 2030 году — 663 млн кв. м, что позволит достичь уровня обеспеченности жильём в среднем 33 кв. м на человека», — заметил президент.