Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность снижения финансового бремени для семей, желающих заниматься спортом. Речь об этом зашла на совещании с правительством в понедельник, 14 апреля.

Глава государства отметил, что деятельность спортивных федераций в стране должна иметь «явно выраженный социальный характер» и не быть коммерческой.

«Необходимо организовать работу так, чтобы уменьшить нагрузку на российские семьи и граждан, стремящихся заниматься физической культурой и спортом как для себя, так и для своих детей. Есть много направлений, над которыми нужно работать», — добавил президент.