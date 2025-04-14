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14 апреля, 15:05

Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AboutLife - Raev Denis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AboutLife - Raev Denis

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность снижения финансового бремени для семей, желающих заниматься спортом. Речь об этом зашла на совещании с правительством в понедельник, 14 апреля.

Глава государства отметил, что деятельность спортивных федераций в стране должна иметь «явно выраженный социальный характер» и не быть коммерческой.

«Необходимо организовать работу так, чтобы уменьшить нагрузку на российские семьи и граждан, стремящихся заниматься физической культурой и спортом как для себя, так и для своих детей. Есть много направлений, над которыми нужно работать», — добавил президент.

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Ранее стало известно, что россиянам готовятся вернуться около 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Такие данные привёл глава Минспорта Михаил Дегтярёв. При этом максимальная сумма годовых затрат на физкультуру, с которых можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей.

Марина Фещенко
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