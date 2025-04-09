Александр Овечкин
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Регион
9 апреля, 10:56

Журова сочла слова Трампа про Александра Овечкина нокаутом для Украины

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом. Журова подчеркнула, что такие слова подчеркивают признание силы российского спорта и наносят удар тем, кто стремится изолировать Россию.

После того как Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Трамп охарактеризовал его как великого хоккеиста.

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«Слово «великий» имеет отношение к его невероятному рекорду. Действительно, в хоккее это потрясающее достижение», — цитирует Журову РИА «Новости».

Она добавила, что подобные достижениям — это отражение «народной силы» и, безусловно, положительно сказывается на восприятии России за рубежом.

«Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», — добавила парламентарий.

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Напомним, 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Одним из первых хоккеиста с историческим рекордом поздравил Владимир Путин. Американский лидер Дональд Трамп тоже восхитился триумфом российского игрока.

Марина Фещенко
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