«Великий»: Трамп восхитился триумфальным рекордом Овечкина
Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим после побитого рекорда НХЛ
Александр Овечкин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / X / NHL
Президент США Дональд Трамп восхитился российским хоккеистом Александром Овечкиным, который возглавил список лучших снайперов в истории НХЛ. Политик не поскупился на комплименты, комментируя триумфальный рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз».
«Великий хоккеист, великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий, но у нас есть и другой великий, да? Только что побил рекорд. Это было здорово!» — произнёс Трамп в ходе выступления.
Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, 6 апреля. В лиге уверены, что Овечкин сможет довести счётчик голов и до тысячи шайб, если продолжит играть.