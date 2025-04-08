Александр Овечкин
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Регион
8 апреля, 20:54

«Великий»: Трамп восхитился триумфальным рекордом Овечкина

Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим после побитого рекорда НХЛ

Александр Овечкин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / X / NHL

Александр Овечкин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / X / NHL

Президент США Дональд Трамп восхитился российским хоккеистом Александром Овечкиным, который возглавил список лучших снайперов в истории НХЛ. Политик не поскупился на комплименты, комментируя триумфальный рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«Великий хоккеист, великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий, но у нас есть и другой великий, да? Только что побил рекорд. Это было здорово!» — произнёс Трамп в ходе выступления.

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Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, 6 апреля. В лиге уверены, что Овечкин сможет довести счётчик голов и до тысячи шайб, если продолжит играть.

Тимур Хингеев
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