В НХЛ рассказали, удастся ли Александру Овечкину забить 1000 голов в карьере
Дэйли: Овечкин сможет забить тысячу шайб, если захочет продолжить карьеру в НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
В НХЛ оценили перспективу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вывести мировой рекорд до 1 тысячи забитых шайб в лиге. Своим мнением поделился вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.
«Он определённо способен забить тысячу голов, но это полностью зависит от того, как долго он хочет играть в НХЛ. Всё зависит от него», — приводит слова Дэйли «Чемпионат».
Напомним, что на днях россиянин Александр Овечкин забросил свою 895 шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Спортсмена поздравил российский лидер Владимир Путин, а также десятки мировых звёзд. Позднее россиянам рассказали, кто может побить исторический рекорд Овечкина в НХЛ.