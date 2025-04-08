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Регион
8 апреля, 08:13

В НХЛ рассказали, удастся ли Александру Овечкину забить 1000 голов в карьере

Дэйли: Овечкин сможет забить тысячу шайб, если захочет продолжить карьеру в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

В НХЛ оценили перспективу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вывести мировой рекорд до 1 тысячи забитых шайб в лиге. Своим мнением поделился вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

«Он определённо способен забить тысячу голов, но это полностью зависит от того, как долго он хочет играть в НХЛ. Всё зависит от него», — приводит слова Дэйли «Чемпионат».

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Напомним, что на днях россиянин Александр Овечкин забросил свою 895 шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Спортсмена поздравил российский лидер Владимир Путин, а также десятки мировых звёзд. Позднее россиянам рассказали, кто может побить исторический рекорд Овечкина в НХЛ.

Мария Любицкая
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