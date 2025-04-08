Кто и когда побьёт снайперский рекорд Александра Овечкина — прогноз НХЛ
НХЛ: Капитан «Торонто» Мэттьюс может побить рекорд Овечкина в 2034 году
Александр Овечкин. Обложка © X / NHL
Национальная хоккейная лига (НХЛ) перечислила перспективных хоккеистов, которые в силах побить снайперский рекорд россиянина Александра Овечкина в ближайшие годы. По прогнозу НХЛ, первая строчка рейтинга лучших бомбардиров может обновиться не раньше сезона 2032/33.
Одним из главных претендентов оказался Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс». 27-летний форвард имеет 398 голов в 623 матчах. На момент сезона 2034/35 ему будет 37 лет, что открывает перед спортсменом шансы на достижение нового рекорда. Ещё одним россиянином, который попал в список кандидатов от НХЛ, является Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уже в 31 год форвард забил 353 шайбы. Он может значительно приблизиться к рекорду в сезоне 2039/40, если сохранит свою форму и уровень игры. Не забыли в НХЛ и о 37-летнем Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». С текущими 622 голами он имеет шанс возглавить список раньше всех — в сезоне 2032/33.
Также в число возможных рекордсменов попали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс») и Уайатт Джонстон («Даллас Старз»).
А ранее бывший тренер «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов назвал своего фаворита в этой гонке. По его мнению, рекорд Овечкина может побить капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Чтобы превзойти достижение Ови, канадцу необходимо сохранять здоровье, считает мэтр.