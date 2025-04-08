Кто и когда побьёт снайперский рекорд Александра Овечкина — прогноз НХЛ

Одним из главных претендентов оказался Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс». 27-летний форвард имеет 398 голов в 623 матчах. На момент сезона 2034/35 ему будет 37 лет, что открывает перед спортсменом шансы на достижение нового рекорда. Ещё одним россиянином, который попал в список кандидатов от НХЛ, является Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уже в 31 год форвард забил 353 шайбы. Он может значительно приблизиться к рекорду в сезоне 2039/40, если сохранит свою форму и уровень игры. Не забыли в НХЛ и о 37-летнем Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». С текущими 622 голами он имеет шанс возглавить список раньше всех — в сезоне 2032/33.