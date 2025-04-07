Белорусская сестра Гретцки заявила, что гордится братом и рада за Овечкина
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки. Обложка © X / NHL
Сводная двоюродная сестра легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки Галина Солдатенкова призналась, что рада за россиянина Александра Овечкина, который побил «вечный» рекорд её родственника. При этом она продолжает гордиться за брата, десятки лет возглавлявшего список лучших снайперов НХЛ.
Солдатенкову и Гретцки роднит общий дед — Терентий Гретцки, который уехал из Белоруссией вместе с семьёй ещё в начале ХХ века, а затем не стал возвращаться из Канады на родину вместе с женой и детьми. В новой зарубежной семье Терентия родился отец Уэйна. Родившаяся и проживающая в Белоруссии Солдатенкова же — внучка Терентия Гретцки. Женщина призналась, что её ничуть не печалит побитый рекорд сводного брата.
«Нет, абсолютно, не жаль. В своё время он побил рекорд, теперь другое время — теперь другой [рекордсмен]. Абсолютно не жаль. У меня гордость, что такое было. Оно же (достижение Гретцки. — Прим. Life.ru) осталось, никуда не делось. <…> И за Овечкина я радуюсь. Россиянин. Для меня что Россия, что Беларусь близки», — рассказала Солдатенкова РИА «Новости».
Напомним, что Александр Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд Гретцки 6 апреля. Матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» даже был прерван ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд.