Белорусская сестра Гретцки заявила, что гордится братом и рада за Овечкина

Сводная двоюродная сестра легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки Галина Солдатенкова призналась, что рада за россиянина Александра Овечкина, который побил «вечный» рекорд её родственника. При этом она продолжает гордиться за брата, десятки лет возглавлявшего список лучших снайперов НХЛ.

Солдатенкову и Гретцки роднит общий дед — Терентий Гретцки, который уехал из Белоруссией вместе с семьёй ещё в начале ХХ века, а затем не стал возвращаться из Канады на родину вместе с женой и детьми. В новой зарубежной семье Терентия родился отец Уэйна. Родившаяся и проживающая в Белоруссии Солдатенкова же — внучка Терентия Гретцки. Женщина призналась, что её ничуть не печалит побитый рекорд сводного брата.