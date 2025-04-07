Магия чисел: Стали известны интересные совпадения в великом рекорде Овечкина
РБК: Рекорд Овечкина сопровождается магией чисел и загадочными совпадениями
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Adam Hunger
В достижениях российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина нашлось немало интересных совпадений. О магии чисел рассказал «РБК Спорт».
Так, исторический рекорд НХЛ был побит во второй раз подряд в матче против «Айлендерс», причём оба раза игры проходили весной. В марте 1994 года канадец Уэйн Гретцки стал лучшим снайпером в истории, 6 апреля 2025 года Овечкин сместил его с пьедестала. Кстати, Гретцки забил свой победный гол Глену Хэнлону, который через десять лет стал первым тренером российского хоккеиста.
Александр Овечкин побил рекорд в день, когда ровно 21 год назад «Вашингтон Кэпиталз» выиграли драфт-лотерею и получили право первого выбора. Спортсмен задолго до начала драфта считался неоспоримым первым номером. Кроме того, свою историческую шайбу Овечкин забросил россиянину, впервые поразив ворота Ильи Сорокина, который выступает в лиге не первый год.
Во время вчерашнего матча в Нью-Йорке московское «Динамо» проводило пятую встречу первого раунда плей-офф с петербургским СКА. На момент гола российского хоккеиста клуб уступал в третьем периоде со счётом 1:2. Однако всего через три минуты после этого «Динамо» уже вышло вперёд, ведя со счётом 3:2, и в итоге одержало победу.
Ранее Life узнал у нумеролога, как восьмой номер помогает Овечкину. По словам эксперта, число 8 — это не только символ бесконечности, но и число божественной силы, единения тела и духа, число кармы. Однако есть и негативный аспект числа — это постоянная проверка на прочность, выдержать которую не всем дано. Но если человек выдерживает все испытания, он в итоге получает всё: славу, богатство, успех. Напомним, что вчера Овечкин забросил свою 895 шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.