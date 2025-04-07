Магия чисел: Стали известны интересные совпадения в великом рекорде Овечкина

В достижениях российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина нашлось немало интересных совпадений. О магии чисел рассказал «РБК Спорт».

Так, исторический рекорд НХЛ был побит во второй раз подряд в матче против «Айлендерс», причём оба раза игры проходили весной. В марте 1994 года канадец Уэйн Гретцки стал лучшим снайпером в истории, 6 апреля 2025 года Овечкин сместил его с пьедестала. Кстати, Гретцки забил свой победный гол Глену Хэнлону, который через десять лет стал первым тренером российского хоккеиста.

Александр Овечкин побил рекорд в день, когда ровно 21 год назад «Вашингтон Кэпиталз» выиграли драфт-лотерею и получили право первого выбора. Спортсмен задолго до начала драфта считался неоспоримым первым номером. Кроме того, свою историческую шайбу Овечкин забросил россиянину, впервые поразив ворота Ильи Сорокина, который выступает в лиге не первый год.

Во время вчерашнего матча в Нью-Йорке московское «Динамо» проводило пятую встречу первого раунда плей-офф с петербургским СКА. На момент гола российского хоккеиста клуб уступал в третьем периоде со счётом 1:2. Однако всего через три минуты после этого «Динамо» уже вышло вперёд, ведя со счётом 3:2, и в итоге одержало победу.